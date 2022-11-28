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Лам — о забившем Испании Фюллькруге: всё равно не поставил бы его в старт сборной Германии

Лам — о забившем Испании Фюллькруге: всё равно не поставил бы его в старт сборной Германии
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Бывший футболист «Баварии» и сборной Германии Филипп Лам высказался об игре немецкого нападающего Никласа Фюллькруга в матче 2-го тура группового этапа ЧМ-2022 с Испанией (1:1). Форвард стал автором едиснтвенного гола Германии в этой встрече.

«Я всё равно не поставил бы Фюллькруга в стартовый состав, потому что у сборной Германии есть более талантливые футболисты. Кроме того, он становится секретным оружием команды, когда выходит на поле ближе к концу игры. Он — отличный вариант, когда команде нужны голы и нужно переломить ход встречи.

Что касается следующего матча, я ни в коем случае не принижаю соперника, что победа Германии в игре с Коста-Рикой просто обязательна. Мы должны сосредоточиться на себе и забить Коста-Рике столько голов, сколько возможно», — приводит слова Лама Redaktions Netzwerks Deutschland.

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