Лам — о забившем Испании Фюллькруге: всё равно не поставил бы его в старт сборной Германии

Бывший футболист «Баварии» и сборной Германии Филипп Лам высказался об игре немецкого нападающего Никласа Фюллькруга в матче 2-го тура группового этапа ЧМ-2022 с Испанией (1:1). Форвард стал автором едиснтвенного гола Германии в этой встрече.



«Я всё равно не поставил бы Фюллькруга в стартовый состав, потому что у сборной Германии есть более талантливые футболисты. Кроме того, он становится секретным оружием команды, когда выходит на поле ближе к концу игры. Он — отличный вариант, когда команде нужны голы и нужно переломить ход встречи.



Что касается следующего матча, я ни в коем случае не принижаю соперника, что победа Германии в игре с Коста-Рикой просто обязательна. Мы должны сосредоточиться на себе и забить Коста-Рике столько голов, сколько возможно», — приводит слова Лама Redaktions Netzwerks Deutschland.

Топовые нападающие ЧМ-2022