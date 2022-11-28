Кудус стал первым игроком в истории Ганы, оформившим дубль в матче мундиаля

Сегодня, 28 ноября, состоялся матч 2-го тура группового этапа чемпионата мира в Катаре, в котором сборная Ганы обыграла Южную Корею со счётом 3:2. Два гола в составе африканской команды забил полузащитник Мохаммед Кудус. Как сообщает статистический портал Opta Sport, футболист стал первым игроком в истории Ганы, кто сумел оформить дубль в матче чемпионата мира.
Кудус отличился на 34-й и 68-й минутах встречи. Последний гол ганца помог его команде выйти вперёд в непростом матче, а по завершению основного времени матча и вовсе стал победным для африканской сборной.
Мохаммед Кудус выступает за амстердамский «Аякс», в который перешёл летом 2020 года из «Мидтъюлланна». В этом сезоне за нидерландский клуб ганец провёл 21 игру, на его счету 10 голов и 2 результативные передачи.
- 28 ноября 2022
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