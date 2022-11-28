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Силкин: снял бы «Спартак» и «Зенит» с розыгрыша Кубка за драку. И не допускал бы пять лет

Силкин: снял бы «Спартак» и «Зенит» с розыгрыша Кубка за драку. И не допускал бы пять лет
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Бывший главный тренер московского «Динамо» Сергей Силкин поделился мнением о том, какое наказание должны понести «Зенит» и «Спартак» за массовую драку футболист в матче 6-го тура группового этапа Фонбет Кубка России.

«Снял бы розыгрыша Кубка «Спартак» и «Зенит» за драку. И не допускал бы ещё туда лет пять. Это вообще не подлежит анализу — просто противно», — сказал Силкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, «Зенит» и «Спартак» завершили основное время игры со счётом 0:0. После финального свистка должна была последовать серия послематчевых пенальти, но внезапно игроки устроили потасовку. По её итогам главный арбитр Владимир Москалёв удалил шесть игроков, после чего команды пробили 11-метровые удары, где сильнее оказался «Зенита» — 4:2.

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