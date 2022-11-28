Бразилия — Швейцария: стартовые составы команд на матч ЧМ-2022

Сегодня, 28 ноября, состоится матч 2-го тура группового этапа чемпионата мира, в котором встретятся сборные Бразилии и Швейцарии. Игра состоится на стадионе «Стэдиум 974» в Дохе. Стартовый свисток главного арбитра встречи Ивана Бартона прозвучит в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Стартовые составы команд:
Бразилия: Алисон — Сандро, Т.Силва, Маркиньос, Милитао — Фред, Каземиро, Пакета — Винисиус, Ришарлисон, Рафинья.
Швейцария: Зоммер — Видмер, Аканджи, Эльведи, Родригес — Фройлер, Джака, Ридер, Соу, Варгос — Эмболо.
Бразилия является лидером группы G, имея в активе 3 очка. Сборная Швейцарии занимает вторую строчку, набрав столько же очков. На третьем и четвёртом месте находится Камерун и Сербия — у обеих команд по 1 очку.
- 28 ноября 2022
-
18:25
-
18:19
-
18:16
-
18:13
-
18:08
-
18:05
-
18:03
-
18:02
-
17:56
-
17:46
-
17:44
-
17:34
-
17:34
-
17:30
-
17:30
-
17:26
-
17:23
-
17:21
-
17:14
-
17:10
-
17:00
-
16:36
-
16:36
-
16:33
-
16:27
-
16:18
-
16:12
-
16:00
-
16:00
-
16:00
-
15:55
-
15:51
-
15:45
-
15:45
-
15:38