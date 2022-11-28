Бразилия — Швейцария: стартовые составы команд на матч ЧМ-2022

Сегодня, 28 ноября, состоится матч 2-го тура группового этапа чемпионата мира, в котором встретятся сборные Бразилии и Швейцарии. Игра состоится на стадионе «Стэдиум 974» в Дохе. Стартовый свисток главного арбитра встречи Ивана Бартона прозвучит в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Стартовые составы команд:

Бразилия: Алисон — Сандро, Т.Силва, Маркиньос, Милитао — Фред, Каземиро, Пакета — Винисиус, Ришарлисон, Рафинья.

Швейцария: Зоммер — Видмер, Аканджи, Эльведи, Родригес — Фройлер, Джака, Ридер, Соу, Варгос — Эмболо.

Бразилия является лидером группы G, имея в активе 3 очка. Сборная Швейцарии занимает вторую строчку, набрав столько же очков. На третьем и четвёртом месте находится Камерун и Сербия — у обеих команд по 1 очку.