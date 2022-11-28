Наставник Южной Кореи Паулу Бенту получил красную карточку после окончания матча с Ганой

Завершился матч 2-го тура группового чемпионата мира в Катаре между командами Ганы и Южной Кореи (3:2). Главный тренер азиатской команды Паулу Бенту получил красную карточку после окончания матча. Таким образом, специалист пропустит матч 3-го тура с Португалией.

Арбитр Энтони Тейлор компенсировал ко второму тайму 10 минут. Уже по истечении этого времени Южная Корея заработала угловой, но не сумела разыграть его, так как Тейлор дал финальный свисток. Паулу Бенту высказал рефери своё недовольство и был удалён.

Матч проходит на стадионе «Эдьюкейшн Сити» в Эр-Райане, официальная вместимость которого — 44 325 зрителей.



Соперники сборных Южной Кореи и Ганы по группе H, команды Португалии и Уругвая, также проведут свой матч сегодня, 28 ноября. Начало встречи — в 22:00 мск.

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