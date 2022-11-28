Дик Адвокат официально возобновил карьеру, сменив в «АДО Ден Хааг» Дирка Кюйта

Бывший тренер «Зенита» Дик Адвокат официально возобновил тренерскую карьеру, возглавив клуб «АДО Ден Хааг». Об этом сообщает пресс-служба команды.
Адвокат сменил на этом посту Дирка Кюйта, об отставке которого стало известно недавно. Клуб выступает во второй по силе лиге Нидерландов. После 16 туров «Ден Хаг» занимает 17-е место в турнирной таблице чемпионата.
Дик Адвокат в 2008 году приводил клуб из Санкт-Петербурга к победе в Кубке УЕФА. Также под его руководством «Зенит» в 2007 году стал чемпионом России.
Также специалист с 2010 по 2012 год возглавлял сборную России. Под его руководством команда пробилась на чемпионат Европы 2012 года, однако не смогла преодолеть групповой этап турнира.
«Спасибо за все генерал!». Фанаты «Зенита» благодарят Адвоката:
- 28 ноября 2022
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