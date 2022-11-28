Дик Адвокат официально возобновил карьеру, сменив в «АДО Ден Хааг» Дирка Кюйта

Бывший тренер «Зенита» Дик Адвокат официально возобновил тренерскую карьеру, возглавив клуб «АДО Ден Хааг». Об этом сообщает пресс-служба команды.



Адвокат сменил на этом посту Дирка Кюйта, об отставке которого стало известно недавно. Клуб выступает во второй по силе лиге Нидерландов. После 16 туров «Ден Хаг» занимает 17-е место в турнирной таблице чемпионата.



Дик Адвокат в 2008 году приводил клуб из Санкт-Петербурга к победе в Кубке УЕФА. Также под его руководством «Зенит» в 2007 году стал чемпионом России.



Также специалист с 2010 по 2012 год возглавлял сборную России. Под его руководством команда пробилась на чемпионат Европы 2012 года, однако не смогла преодолеть групповой этап турнира.

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«Спасибо за все генерал!». Фанаты «Зенита» благодарят Адвоката: