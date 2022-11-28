Александр Мостовой: может быть, «золотое поколение» бельгийцев уходит

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой поделился мнением о поражении сборной Бельгии в матче 2-го тура группового этапа чемпионата мира — 2022 с национальной командой Марокко (0:2).

«Что ни день, то сенсация. Чемпионат мира набирает обороты. Сборная Марокко воспользовалась своими шансами — они просто наказали. Бельгийцы сейчас не в оптимальной форме. Может быть, «золотое поколение» бельгийцев уходит», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, сборная Бельгии занимает третье место в таблице группы F чемпионата мира — 2022, набрав три очка за два тура. Марокко идёт на втором месте (4), первая — Хорватия (4). Замыкает квартет сборная Канады (0), уже лишившаяся шансов на выход в плей-офф турнира.