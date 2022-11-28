Гаэль Ондуа рассказал о предматчевой традиции сборной Камеруна

Полузащитник сборной Камеруна Гаэль Ондуа, который имеет российский паспорт, рассказал о предматчевой традиции камерунской команды. По ходу матча 2-го тура группового этапа чемпионата мира с Сербией африканцы уступали в счёте 1:3, но голы Венсана Абубакара и Эрика Шупо-Мотинга принесли Камеруну ничью и первое очко на турнире.



«Предматчевые танцы? Это наша традиция. Это даёт позитивные эмоции. Раньше у нас за это отвечал Амбруаз Ойонго, который выступал в «Краснодаре». Он везде ходил с колонкой. А сейчас другой игрок. Но я не танцевал, потому что не умею, а другие игроки сборной Камеруна к этому привыкли», — сказал Ондуа в эфире «Матч ТВ».

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