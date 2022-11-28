Червиченко — об участии Соболева в драке с «Зенитом»: вырос в не самом благополучном дворе
Поделиться
Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко высказался об участии форварда красно-белых Александра Соболева в массовой драке, которая вспыхнула в матче московской команды и «Зенита» в Кубке России. В основное время команды голов забить не сумели, а в серии пенальти точнее были подопечные Сергея Семака — 4:2.
«По поводу Соболева моё мнение все знают. Человек вырос не в самом благополучном дворе. Видимо, там все друг друга колотили.
Самое интересное, что из россиян отстранены были только Соболев и Селихов. Но можно сказать, что Соболев готов вступаться и биться за своих товарищей — это хорошо. Это такое сплочение коллектива», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
Комментарии
- 28 ноября 2022
-
19:54
-
19:49
-
19:40
-
19:34
-
19:33
-
19:29
-
19:18
-
19:10
-
19:04
-
19:00
-
18:55
-
18:55
-
18:49
-
18:44
-
18:35
-
18:25
-
18:19
-
18:16
-
18:13
-
18:08
-
18:05
-
18:03
-
18:02
-
17:56
-
17:46
-
17:44
-
17:34
-
17:34
-
17:30
-
17:30
-
17:26
-
17:23
-
17:21
-
17:14
-
17:10
Партнерский контент