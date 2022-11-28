Червиченко — об участии Соболева в драке с «Зенитом»: вырос в не самом благополучном дворе

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко высказался об участии форварда красно-белых Александра Соболева в массовой драке, которая вспыхнула в матче московской команды и «Зенита» в Кубке России. В основное время команды голов забить не сумели, а в серии пенальти точнее были подопечные Сергея Семака — 4:2.



«По поводу Соболева моё мнение все знают. Человек вырос не в самом благополучном дворе. Видимо, там все друг друга колотили.



Самое интересное, что из россиян отстранены были только Соболев и Селихов. Но можно сказать, что Соболев готов вступаться и биться за своих товарищей — это хорошо. Это такое сплочение коллектива», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.