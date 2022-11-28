Тренер сборной США извинился перед Ираном за скандал с флагом

Главный тренер сборной США Грегг Берхалтер принёс свои извинения перед Ираном в связи с инцидентом, когда пресс-служба американской команды опубликовала турнирную таблицу группы В с флагом Ирана, где отсутствовала эмблема Исламской Республики.

«Игроки и персонал понятия не имели, что выпускает наша пресс-служба в соцсетях. Иногда эти вещи находятся вне вашего контроля.



Мы можем только извиниться от имени игроков и персонала. Наши мысли с иранским народом, но мы должны полностью сосредоточиться на матче [Ираном]», — приводит слова Берхальтера издание Mirror.

Сборные США и Ирана сыграют на чемпионате мира в рамках 3-го тура группового этапа турнира. Матч состоится завтра, 29 ноября, начало — в 22:00 мск.