Капитан сборной США Тайлер Адамс прокомментировал инцидент с флагом Ирана

Капитан и полузащитник сборной США Тайлер Адамс прокомментировал скандал на чемпионате мира, когда аккаунт сборной в соцсетях опубликовал турнирный расклад группы В, изобразив флаг Ирана без изображения эмблемы Исламской Республики. Ранее свои извинения принёс наставник американской команды Грегг Берхалтер.

«Приношу свои извинения за неправильное отображение вашей страны. Куда бы вы ни пошли, всюду существует дискриминация, но игра за границей позволила мне ассимилироваться в разных культурах. Каждый день мы узнаём что-то новое — например, только что сейчас я научился правильно произносить название [Ирана]», — цитирует Адамса издание Mirror.

Сборные США и Ирана проведут очную встречу в рамках чемпионата мира. Их матч состоится завтра, 29 ноября, начало в 22:00 по московскому времени.