Кан: не удивился голу Фюллькруга в матче ЧМ. Понравилось, как он отнял мяч у Мусиалы

Генеральный директор мюнхенской «Баварии» и бывший вратарь сборной Германии Оливер Кан высказался о выступлении немецкого нападающего Никласа Фюллькруга в матче 2-го тура группового этапа ЧМ-2022 с Испанией (1:1). Форвард стал автором единственного гола Германии в этой встрече.



«Это хорошая история, которую написал футбол. Я не был удивлён, когда Никлас забил. Мне понравилось, как он взял и просто отобрал мяч у Мусиалы. Этим он сказал: «Так, а теперь дай мне сделать это». И пробил в верхний угол. Это показывает его уверенность.



Удивительно, что в Германии сейчас наблюдается проблема с нападающими. Так иногда бывает в футболе, когда развитие идёт в неправильном направлении. Нам нужно многое переосмыслить», — приводит слова Кана Sky Germany.

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