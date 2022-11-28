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Кан: не удивился голу Фюллькруга в матче ЧМ. Понравилось, как он отнял мяч у Мусиалы

Кан: не удивился голу Фюллькруга в матче ЧМ. Понравилось, как он отнял мяч у Мусиалы
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Генеральный директор мюнхенской «Баварии» и бывший вратарь сборной Германии Оливер Кан высказался о выступлении немецкого нападающего Никласа Фюллькруга в матче 2-го тура группового этапа ЧМ-2022 с Испанией (1:1). Форвард стал автором единственного гола Германии в этой встрече.

«Это хорошая история, которую написал футбол. Я не был удивлён, когда Никлас забил. Мне понравилось, как он взял и просто отобрал мяч у Мусиалы. Этим он сказал: «Так, а теперь дай мне сделать это». И пробил в верхний угол. Это показывает его уверенность.

Удивительно, что в Германии сейчас наблюдается проблема с нападающими. Так иногда бывает в футболе, когда развитие идёт в неправильном направлении. Нам нужно многое переосмыслить», — приводит слова Кана Sky Germany.

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