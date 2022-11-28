Пирс Морган раскритиковал Саутгейта за нежелание выпускать Фодена в составе сборной Англии

Журналист Пирс Морган поделился мнением об атакующем полузащитнике «Манчестер Сити» Филипе Фодене, который по решению главного тренера сборной Англии Гарета Саутгейта проводит мало времени в составе «трёх львов» на чемпионате мира в Катаре.

«Фоден — самый удивительно одарённый игрок со времён Пола Гаскойна. И он доказывает это блестящими выступлениями каждую неделю за «Манчестер Сити» как в Премьер-лиге, так и в Лиге чемпионов. Всё это вызывает вопрос: почему, чёрт возьми, главный тренер Гарет Саутгейт не выпустил его по ходу встречи с США в пятницу вечером? Как сказал не менее ошеломлённый Уэйн Руни: «Если у вас есть такой талант, как Фоден, то вы просто обязаны его использовать».

По какой-то непостижимой причине Саутгейт упорно отказывается бросать Фодена в бой, в том числе в матче с США. Последующее объяснение Саутгейта было почти таким же непонятным, как и его решение. Он сказал, что не мог выпустить Фодена в центр поля, но его менеджер Хосеп Гвардиола уже использовал его на этой позиции!

Саутгейту следовало бы прислушаться к предупреждению Альберта Эйнштейна: «Безумие — это точное повторение одного и того же в надежде увидеть изменение», — написал Пирс в своей колонке The Sun.