Бразилия — Швейцария: команды не открыли счёт по итогам первого тайма

Сегодня, 28 ноября, проходит матч 2-го тура группового этапа чемпионата мира, в котором играют сборные Бразилии и Швейцарии. Команды встречаются на стадионе «Стэдиум 974» в Дохе. Стартовый свисток главного арбитра встречи Ивана Бартона прозвучал в 19:00 мск. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.

Первая половина встреча прошла при явном преимуществе «селесао»: бразильцы нанесли по воротам Яна Зоммера четыре удара, два из которых были точными. Швейцария, владевшая мячом 46% игрового времени, при этом не нанесла ни одного удара, предпочитая скорее разрушать атаки соперника, нежели создавать свои. В такой борьбе команды ушли на перерыв, так и не открыв счёт в первом тайме.

Бразилия является лидером группы G, имея в активе три очка. Сборная Швейцарии занимает вторую строчку, набрав столько же баллов. На третьем и четвёртом месте находится Камерун и Сербия — у обеих команд по одному очку после двух матчей.