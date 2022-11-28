В концовке первого тайма матча Бразилия — Швейцария на стадионе погас свет
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Сегодня, 28 ноября, проходит матч 2-го тура группового этапа чемпионата мира, в котором играют сборные Бразилии и Швейцарии. Команды встречаются на арене «Стэдиум 974» в Дохе. На 44-й минуте встречи на стадионе погас свет, погрузив зрителей и игроков во мрак. Горели только рекламные баннеры.
Через несколько секунд свет на стадионе снова зажёгся, и после небольшой паузы команды продолжили встречу. Ни до проблем со светом, ни после них команды не сумели поразить ворота друг друга, уйдя на перерыв при счёте 0:0.
Бразилия занимает первое место группы G, имея в активе три очка. Сборная Швейцарии располагается на второй позиции (3). На третьем и четвёртом местах находятся Камерун и Сербия — у обеих команд по одному очку после двух матчей.
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