Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

В концовке первого тайма матча Бразилия — Швейцария на стадионе погас свет

В концовке первого тайма матча Бразилия — Швейцария на стадионе погас свет
Комментарии

Сегодня, 28 ноября, проходит матч 2-го тура группового этапа чемпионата мира, в котором играют сборные Бразилии и Швейцарии. Команды встречаются на арене «Стэдиум 974» в Дохе. На 44-й минуте встречи на стадионе погас свет, погрузив зрителей и игроков во мрак. Горели только рекламные баннеры.

Через несколько секунд свет на стадионе снова зажёгся, и после небольшой паузы команды продолжили встречу. Ни до проблем со светом, ни после них команды не сумели поразить ворота друг друга, уйдя на перерыв при счёте 0:0.

Бразилия занимает первое место группы G, имея в активе три очка. Сборная Швейцарии располагается на второй позиции (3). На третьем и четвёртом местах находятся Камерун и Сербия — у обеих команд по одному очку после двух матчей.

Ещё один шикарный гол Бразилии! Главный фаворит ЧМ-2022 — уже в плей-офф. LIVE Ещё один шикарный гол Бразилии! Главный фаворит ЧМ-2022 — уже в плей-офф. LIVE
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022