Тренер сборной Ганы сделал селфи с Соном, пока игрок плакал после поражения в матче ЧМ

Тренер сборной Ганы сфотографировался с нападающим национальной команды Южной Кореи Сон Хын Мином, пока футболист плакал.



Эпизод произошёл после матча 2-го тура группового этапа чемпионата мира — 2022 Южная Корея — Гана (2:3). Сон был расстроен из-за поражения, однако это не остановило ганского тренера от попытки сделать фото. Другие сотрудники сборной Ганы попытались оставить специалиста, но он всё равно сделал селфи.

Напомним, сборная Ганы набрала три очка и занимает второе место в группе Н чемпионата мира — 2022. Южная Корея (1) на четвёртой позиции. Соперники сборных Южной Кореи и Ганы по группе H, команды Португалии и Уругвая, также проведут свой матч сегодня, 28 ноября. Начало встречи — в 22:00 мск.