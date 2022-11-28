Видео: фанат сборной Марокко срывает бельгийский флаг
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После матча 2-го тура группового этапа чемпионата мира между Марокко и Бельгией (2:0) фанаты африканской команды, проживающие в Бельгии, устроили массовые беспорядки, которые в основном произошли в центре столицы. Один из марокканцев решил снять национальный флаг Бельгии.
Фанат Марокко срывает бельгийский флаг:
Марокканские болельщики жгли машины, бросали петарды, ломали самокаты и уличную мебель. В итоге полиция Брюсселя арестовала более 10 человек.
Сборная Бельгии занимает третье место в таблице группы F, набрав три очка за два тура. Команда Марокко находится на втором месте, заработав четыре очка. На первой строчке располагается Хорватия (4). В 3-м туре Марокко сыграет с Канадой, а Бельгия — с Хорватией (оба матча пройдут 1 декабря).
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