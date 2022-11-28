Шалимов: Родригао начал драку со «Спартаком». Будь там боец, ему бы сразу оторвали голову
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Экс-тренер «Краснодара» и «Урала» Игорь Шалимов высказался о массовой драке, которая вспыхнула в матче Кубка России между «Зенитом» и «Спартаком». Основное время завершилось вничью — 0:0, а в серии пенальти сильнее были санкт-петербуржцы — 4:2.
«Что касается драки — мы просто не видим потасовки, которые случаются в Аргентине или в Африке. Так бы уже давно расслабились.
Игроки «Зенита» бесились, что заняли третье место в группе. Весь конфликт начал и спровоцировал Родригао, а «Спартак» ответил. Изначально зацепились Промес с Барриосом — и тут прибегает Родригао. Причём очень жёстко провоцирует. Будь там какой-то реальный боец, то ему бы сразу оторвали голову», — сказал Шалимов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
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