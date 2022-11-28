Автобус сборной Швейцарии перед матчем с Бразилией столкнулся с полицейской машиной

Автобус, в котором сборная Швейцарии направлялась на игру 2-го тура группового этапа чемпионата мира с Бразилией, попал в аварию, сообщает Daily Mail.
По инфлрмации издания, автобус врезался в полицейскую машину, которая, по всей видимости, сопровождала команду на матч.
Ни один член швейцарской сборной не пострадал. Команда добралась на матч вовремя.
Команды встречаются на стадионе «Стэдиум 974» в Дохе. Стартовый свисток главного арбитра встречи Ивана Бартона прозвучал в 19:00 мск. Идёт второй тайм, счёт пока не открыт. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Бразилия является лидером группы G, имея в активе три очка. Сборная Швейцарии занимает вторую строчку, набрав столько же баллов. На третьем и четвёртом месте находится Камерун и Сербия — у обеих команд по одному очку после двух матчей.
Самый необычный стадион в истории мундиалей — «974»:
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