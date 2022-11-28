Хавбек сборной Японии Танака: победа в матче с Испанией не станет чудом для нас
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Полузащитник сборной Японии Ао Танака высказался о предстоящем матче 3-го тура группового этапа чемпионата мира — 2022 с национальной командой Испании. Встреча сборных состоится 1 декабря.
«Играть с Испанией сложно, но нам нужно побеждать. Нам нужны эти три очка. Испания всегда хочет владеть мячом. Среди испанских игроков мне больше всего нравится Бускетс. Я смотрел на его игру, когда был маленьким, и это вызывало настоящий восторг. Играть против него будет честью для меня.
Очевидно, что поражение в матче с Коста-Рикой стало для нас разочарованием, но мы всё проанализировали и уже думаем о другой встрече. Обыграть Испанию будет сложно, но если мы одержим победу, это не станет чудом», — приводит слова Танаки EFE.
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