Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Хавбек сборной Японии Танака: победа в матче с Испанией не станет чудом для нас

Хавбек сборной Японии Танака: победа в матче с Испанией не станет чудом для нас
Комментарии

Полузащитник сборной Японии Ао Танака высказался о предстоящем матче 3-го тура группового этапа чемпионата мира — 2022 с национальной командой Испании. Встреча сборных состоится 1 декабря.

«Играть с Испанией сложно, но нам нужно побеждать. Нам нужны эти три очка. Испания всегда хочет владеть мячом. Среди испанских игроков мне больше всего нравится Бускетс. Я смотрел на его игру, когда был маленьким, и это вызывало настоящий восторг. Играть против него будет честью для меня.

Очевидно, что поражение в матче с Коста-Рикой стало для нас разочарованием, но мы всё проанализировали и уже думаем о другой встрече. Обыграть Испанию будет сложно, но если мы одержим победу, это не станет чудом», — приводит слова Танаки EFE.

Новость по теме
Карвахаль: Рюдигер попросил меня выиграть у Японии. Никто не сомневается, что мы победим
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022