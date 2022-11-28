Бразилия — Швейцария: Каземиро открыл счёт в матче на 83-й минуте

Сегодня, 28 ноября, проходит матч 2-го тура группового этапа чемпионата мира, в котором играют сборные Бразилии и Швейцарии. Команды встречаются на стадионе «Стэдиум 974» в Дохе. Стартовый свисток главного арбитра встречи Ивана Бартона прозвучал в 19:00 мск. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.

На 83-й минуте футболисты бразильской сборной провели позиционную атаку. После серии точных передач на ударной позиции оказался опорный полузащитник Каземиро, который грациозным ударом шведой отправил мяч в дальний угол — 1:0.

Бразилия является лидером группы G, имея в активе три очка. Сборная Швейцарии занимает вторую строчку, набрав столько же баллов. На третьем и четвёртом месте находятся Камерун и Сербия — у обеих команд по одному очку после двух матчей.