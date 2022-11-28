Гол Каземиро принёс Бразилии победу над Швейцарией в матче ЧМ-2022

Сегодня, 28 ноября, состоялся матч 2-го тура группового этапа чемпионата мира, в котором играли сборные Бразилии и Швейцарии. Команды встретились на стадионе «Стэдиум 974» в Дохе. Стартовый свисток главного арбитра встречи Ивана Бартона прозвучал в 19:00 мск. «Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию матча.

Первая половина встречи завершилась под преимуществом футболистов сборной Бразилии, который нанесли по воротам Яна Зоммера четыре удара, из которых два были в створ. Швейцария, в свою очередь, ни разу не пробила по воротам соперника, зато владела мячом 46% игрового времени.

Во второй половине Швейцария на какое-то время завладело преимуществом, но на 64-й минуте провалилась в центре поля и пропустила опасную атаку, завершившуюся голом Винисиуса. Однако после просмотра повтора забитый мяч был отменён из-за офсайда. Игроки «селесао» всё-таки смогли отличиться на 83-й минуте встречи, когда после мастерской комбинации Каземиро красивым ударом шведой сумел поразить ворота Яна Зоммера. Этот гол принёс Бразилии победу — 1:0.

По итогам матча Бразилия набрала шесть очков и заняла первое место группы G, что гарантировало команде выход в плей-офф турнира. Швейцария, у которой три очка, осталась на второй строчке.