Дюков: в Москве можно продавать пиво на стадионах, но РФС не видит готовности клубов

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков высказался на тему продажи пива на футбольных стадионах. Напомним, власти Катара запретили продажу напитка за два дня до старта чемпионата мира.



«В Москве можно продавать пиво на стадионах: вышел нормативный акт, который разрешает это делать. Но здесь всё зависит от клубов — готовы они или нет. Пока с их стороны мы не видим готовности и попыток осуществить продажу пива.



Мы проводим определённые матчи в Москве: например, Кубок России. Но я считаю, что правильнее всё это протестировать клубам, поскольку это их стадионы. РФС неправильно заниматься организацией продажи пива на чужих стадионах», — сказал Дюков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.

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