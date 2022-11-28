Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Дюков: в Москве можно продавать пиво на стадионах, но РФС не видит готовности клубов

Дюков: в Москве можно продавать пиво на стадионах, но РФС не видит готовности клубов
Комментарии

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков высказался на тему продажи пива на футбольных стадионах. Напомним, власти Катара запретили продажу напитка за два дня до старта чемпионата мира.

«В Москве можно продавать пиво на стадионах: вышел нормативный акт, который разрешает это делать. Но здесь всё зависит от клубов — готовы они или нет. Пока с их стороны мы не видим готовности и попыток осуществить продажу пива.

Мы проводим определённые матчи в Москве: например, Кубок России. Но я считаю, что правильнее всё это протестировать клубам, поскольку это их стадионы. РФС неправильно заниматься организацией продажи пива на чужих стадионах», — сказал Дюков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.

Новость по теме
Президент РФС Дюков: в настоящий момент закон о продаже пива на стадионах не обсуждается
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022