Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Португалия — Уругвай: стартовые составы команд на матч ЧМ-2022

Португалия — Уругвай: стартовые составы команд на матч ЧМ-2022
Комментарии

Стали известны стартовые составы сборных Португалии и Уругвая на матч 2-го тура группового этапа чемпионата мира — 2022. Встреча состоится сегодня, 28 ноября, на стадионе «Лусаил Айконик» в Лусаиле. Начало игры — в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи Португалия — Уругвай.

Сборная Португалии: Кошта, Канселу, Диаш, Пепе, Мендеш, Б. Силва, Невеш, Карвалью, Б. Фернандеш, Роналду, Феликс.

Сборная Уругвая: Рочет, Коатес, Годин, Хименес, Варела, Вальверде, Бентанкур, Весино, Оливера, Кавани, Нуньес.

Чемпионат мира по футболу — 2022 проходит в Катаре с 20 ноября по 18 декабря. Страна впервые принимает турнир. Решение о проведении чемпионата в конце календарного года было принято из-за климатических условий.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022