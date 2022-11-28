Бразилия стала первой сборной, не проигравшей в 17 матчах группового этапа ЧМ подряд

Сборная Бразилии стала первой командой в истории, которая не проиграла в 17 матчах подряд на групповом этапе чемпионата мира, сообщает статистический портал Opta Sports.
Рекордным для подопечных Тите стал матч с командой Швейцарии (1:0).
Первая половина встречи завершилась под преимуществом футболистов сборной Бразилии, который нанесли по воротам Яна Зоммера четыре удара, из которых два были в створ. Швейцария, в свою очередь, не нанесла по воротам соперника ни одного удара, зато владела мячом 46% игрового времени.
Во второй половине Швейцария на какое-то время завладело преимуществом, но на 64-й минуте провалилась в центре поля и пропустила опасную атаку, завершившуюся голом Винисиуса. Но после проверки повтора забитый мяч был отменён из-за зафиксированного офсайда. Игроки «селесао» всё-таки смогли отличиться лишь на 83-й минуте встречи, когда после мастерской комбинации Каземиро красивым ударом шведой сумел поразить ворота Яна Зоммера. Этот гол стал победный для Бразилии — 1:0.
По итогам матча Бразилия набрала 6 очков и заняла первое место группы G, что гарантировало команде выход в плей-офф турнира. Швейцария, у которой 3 очка, осталась на второй строчке.
Бразильские футболисты устроили конкурс на лучший приём мяча
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