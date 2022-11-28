Александр Кокорин забил пятый мяч за кипрский «Арис»

Сегодня, 28 ноября, играется матч 12-го тура чемпионата Кипра, в котором встречаются команды «Арис» из Лимасола и «Пафос». Стартовый свисток арбитра прозвучал в 20:00 мск.
На 64-й минуте встречи российский нападающий «Ариса» Александр Кокорин вывел свою команду вперёд, реализовав 11-метровый удар. Этот мяч стал для форварда пятым в 10 встречах за кипрский клуб.
В первом тайме команды забитыми мячами не отличились, сохранив их на вторую половину встречи. Первыми забили футболисты «Ариса», когда шведский полузащитник Лео Бенгтссон реализовал опасный момент на 48-й минуте. Через семь минут «Пафос» сравнял счёт — гол на счету Бесарта Абдурахими.
В случае победы «Арис» наберёт 28 очков и поднимется на второе место, сократив отставание от лидирующего «Пафоса» до одного очка.
- 28 ноября 2022
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