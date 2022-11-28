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Каземиро — о выходе в плей-офф ЧМ-2022: сборная Бразилии была вознаграждена за терпение

Каземиро — о выходе в плей-офф ЧМ-2022: сборная Бразилии была вознаграждена за терпение
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Полузащитник сборной Бразилии Каземиро прокомментировал результат матча 2-го тура группового этапа чемпионата мира — 2022 с национальной командой Швейцарии (1:0).

«Перед стартом турнира мы знали, что группа у нас сложная. Сербия — сильная команда, которая умеет навязать свою игру. Знали, что встреча со сборной Швейцарии будет ещё более трудной. Мы были терпеливы, фокусировались на деталях и знали, что мяч будет у нас. К счастью, сумели забить гол.

Нашей основной целью был выход в плей-офф. Это было важно, учитывая сложную группу, в которой мы оказались. Мы справились с испытаниями и были вознаграждены за терпение», — приводит слова Каземиро Globo Esporte.

Следующую встречу сборная Бразилии проведёт с командой Камеруна. Игра состоится 2 декабря, начало — в 22:00 мск.

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