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Бразилия повторила рекорд сборной Франции 1998 года

Бразилия повторила рекорд сборной Франции 1998 года
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Сборная Бразилии, которая в матче 2-го тура группового этапа чемпионата мира обыграла команду Швейцарии со счётом 1:0, не допустила ни одного удара в створ своих ворот в двух первых матчах мундиаля в Катаре, сообщает портал Opta. В первом туре команда Тите благодаря дублю Ришарлисона обыграла сборную Сербии (2:0).

Бразильцы стали лишь второй командой в истории, которой покорилось подобное достижение. Ранее это удалось сборной Франции на чемпионате мира 1998 года. Отметим, что в финале того чемпионата мира французы обыграли бразильцев со счётом 3:0.

По итогам матча Бразилия набрала шесть очков и заняла первое место группы G, что гарантировало команде выход в плей-офф турнира. Швейцария, у которой три очка, осталась на второй строчке.

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