Силкин: зачинщиками драки «Зенита» и «Спартака» стали легионеры. Повыгонял бы их из России

Бывший главный тренер московского «Динамо» Сергей Силкин предположил, что массовая драка в матче 6-го тура Фонбет Кубка России между «Спартаком» и «Зенитом» началась из-за легионеров команд.
«Причём зачинщиками драки «Зенита» и «Спартака» стали легионеры, которых мы финансируем и которым платим зарплату. Они вообще ничего не уважают — я бы их повыгонял из России к чёртовой матери», — сказал Силкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
Напомним, «Зенит» и «Спартак» закончили основное время игры со счётом 0:0. После финального свистка должна была последовать серия послематчевых пенальти, но внезапно игроки устроили потасовку. По её итогам главный арбитр Владимир Москалёв удалил шесть игроков, после чего команды пробили серию 11-метровых ударов, где сильнее оказался «Зенит» — 4:2.
- 28 ноября 2022
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