Луи Саа: Рашфорд показывает тот же уровень, что и Килиан Мбаппе

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Луи Саа поделился мнением о форвард «красных дьяволов» и сборной Англии Маркусе Рашфорде, сравнив его с Гарри Кейном и французским нападающим «ПСЖ» Килианом Мбаппе.

«Мне действительно нравится Маркус Рашфорд. Он наделён талантом и может быть настоящей угрозой для соперника. В матче с Ираном Маркус показал, насколько опасен он может быть, меньше чем за 20 минут. Безусловно, Гарри Кейн — лучший, но Рашфорд — мой любимый игрок в сборной Англии из-за его стиля. Мне действительно нравится наблюдать за его игрой. Когда Рашфорд нацелен на ворота, то показывает тот же уровень, что и Килиан Мбаппе.



Будут моменты, когда команде понадобятся свежие игроки. Букайо Сака и Рахим Стерлинг очень хороши позиционно, но у Рашфорда больше способностей и физической силы. Также он может забивать головой. Рашфорд более целостен, но это не значит, что он хорошо вписывается в любой игровой план», — цитирует Саа портал Goal.