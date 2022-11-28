Каземиро признан лучшим игроком матча Бразилия — Швейцария

Сегодня, 28 ноября, состоялся матч 2-го тура группового этапа чемпионата мира, в котором сборная Бразилии одержала минимальную победу над Швейцарией со счётом 1:0. Единственный гол в этой встрече забил опорный полузащитник Каземиро, который был признан лучшим игроком матча.
Долгое время Бразилия не могла открыть счёт в матче со Швейцарией. В первой половине встречи зрители забитых мячей не увидели. Во втором тайме «селесао» смогли отличиться на 64-й минуте, когда забил Винисиус, но мяч отменили после проверки повтора системой VAR, зафиксировав офсайд. Бразилия не опустила руки и продолжила искать счастья у ворот Яна Зоммера, что в итоге привело к забитому мячу. В результате мастерской распасовки Каземиро оказался на ударной позиции и шведой пробил в дальний угол ворот, принеся Бразилии победу.
Футболисты южноамериканской сборной по итогам встречи набрали 6 очков и досрочно обеспечили себе выход в плей-офф мундиаля. В следующем матче «селесао» встретятся с Камеруном. Игра состоится 2 декабря, начало в 22:00 мск.
- 28 ноября 2022
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