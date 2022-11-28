Гол Кокорина помог «Арису» сыграть вничью с «Пафосом» в матче чемпионата Кипра

Сегодня, 28 ноября, состоялся 12-го тура чемпионата Кипра, в котором «Арис» из Лимасола дома принимал «Пафос». Стартовый свисток арбитра прозвучал в 20:00 мск. В стартовом составе «Ариса» вышел российский нападающий Александр Кокорин.

Первый тайм завершился без забитых мячей. В начале второй половины открыли счёт хозяева встречи — на 48-й минуте гол забил Лео Бенгтссон. Через семь минут футболист «Пафоса» Бесарт Абдурахими сравнял счёт в матче. На 64-й минуте Александр Кокорин реализовал 11-метровый удар и вывел команду из Лимасола вперёд. Через шесть минут российский форвард покинул поле, вместо него вышел хавбек Яла Гомис. На 78-й минуте «Пафос» сравнял счёт благодаря усилиям полузащитника Жайро. Матч завершился результативной ничьей — 2:2.

Ничья позволила «Арису» набрать 26 очков и подняться на третье место турнирной таблицы. «Пафос», у которого 30 очков, является лидером кипрского чемпионата.