Защитник «Зенита» Чистяков назвал банальной стычкой массовую драку в матче со «Спартаком»

Защитник «Зенита» Дмитрий Чистяков высказался о драке футболистов санкт-петербургского клуба с игроками «Спартака» в матче группового этапа Кубка России сезона-2022/2023. Встреча завершилась победой «Зенита» в серии пенальти (0:0, 4:2 — по пенальти).

«По ходу всего матча были определённые стычки. В итоге получилась нервозная игра: хотели выиграть и мы, и «Спартак». Просто банальная стычка: в дерби, наверное, без неё никак. Я бежал со скамейки, поэтому не получилось всё увидеть. Суета, большая суматоха и стычка. Наверное, было сказано много неприятных слов друг другу (улыбается). Напомнило медиафутбол? Я не смотрю медиафутбол», — сказала Чистяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.