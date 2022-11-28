Защитник «Зенита» Чистяков назвал банальной стычкой массовую драку в матче со «Спартаком»
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Защитник «Зенита» Дмитрий Чистяков высказался о драке футболистов санкт-петербургского клуба с игроками «Спартака» в матче группового этапа Кубка России сезона-2022/2023. Встреча завершилась победой «Зенита» в серии пенальти (0:0, 4:2 — по пенальти).
«По ходу всего матча были определённые стычки. В итоге получилась нервозная игра: хотели выиграть и мы, и «Спартак». Просто банальная стычка: в дерби, наверное, без неё никак. Я бежал со скамейки, поэтому не получилось всё увидеть. Суета, большая суматоха и стычка. Наверное, было сказано много неприятных слов друг другу (улыбается). Напомнило медиафутбол? Я не смотрю медиафутбол», — сказала Чистяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
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