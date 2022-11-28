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Сборная Камеруна выступила с заявлением об отстранении Андре Онана

Сборная Камеруна выступила с заявлением об отстранении Андре Онана
Андре Онана
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Сборная Камеруна выступила с официальным заявлением по поводу отстранения голкипера команды Андре Онана. Напомним, вратарь был выведен из состава перед матчем 2-го тура группового этапа чемпионата мира с Сербией, который завершился вничью – 3:3.

«Федерация футбола Камеруна информирует общественность о том, что по решению Ригобера Сонга, тренера «неукротимых львов», игрок Андре Онана временно отстранён от участия в матчах по дисциплинарным причинам.

Федерация вновь заявляет о полной поддержке главного тренера и его штаба в реализации политики, направленной на сохранение дисциплины, солидарности и сплочённости национальной команды.

Мы ещё раз подтверждаем своё стремление создать в команде спокойную атмосферу и предоставить ей необходимые условия для достижения выдающихся результатов», — гласит заявление Федерации футбола Камеруна.

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