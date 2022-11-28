Гарет Бэйл — о матче с Англией: на ЧМ уже произошло несколько сенсаций

Атакующий полузащитник сборной Уэльса Гарет Бэйл в преддверии матча 3-го тура группового этапа чемпионата мира с Англией оценил шансы своей команды на победу. Только три очка в игре с командой Гарета Саутгейта оставят валлийцам шансы попасть в плей-офф турнира.



«Мы не питаем иллюзий по поводу матча с Англией – это очень хорошая команда, одна из фаворитов чемпионата мира. Мы знаем, что нам придётся очень трудно. Но на турнире уже случилось несколько сенсаций, мы можем сделать то же самое. Мы отдадим все силы в этом матче», — приводит слова Бэйла Sky Sports.



Команды Англии и Уэльса сыграют завтра, 29 ноября. Стартовый свисток прозвучит в 22:00. В параллельном матче встретятся сборные США и Ирана.

Новость по теме Пэт Невин: если бы его звали не Гарет Бэйл, его бы не было на поле в следующей игре

Болельщики Англии и Уэльса подрались с использованием стульев