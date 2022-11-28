«Манчестер Сити» и «Челси» встретятся в третьем раунде Кубка Англии

Сегодня, 28 ноября, прошла жеребьёвка третьего раунда Кубка Англии, матчи которого состоятся в январе 2023 года. Самой примечательной парой этой стадии розыгрыша стал матч «Манчестер Сити» — «Челси». Ранее эти команды уже встречались в этом сезоне в Кубке лиги, и победу в той игре одержали подопечные Хосепа Гвардиолы — 2:0. Также 5 января 2023 года они сыграют в рамках английской Премьер-лиги.
Другие английские топ-клубы также узнали своих соперников. «Манчестер Юнайтед» дома сыграет с «Эвертоном». «Ливерпуль» на «Энфилде» встретится с «Вулверхэмптоном», а «Арсенал» отправится в гости к «Оксфорд Юнайтед». Лондонский «Тоттенхэм» на своём стадионе сыграет с «Портсмутом».
Действующим обладателем трофея Кубка Англии является «Ливерпуль», который в серии послематчевых пенальти обыграл лондонский «Челси» со счётом 6:5 (0:0 в основное время).
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