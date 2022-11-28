Алекс Теллес рассказал о восстановлении Неймара после травмы

Защитник сборной Бразилии Алекс Теллес рассказал о восстановлении после травмы лидера пятикратных чемпионов мира – Неймара.



Напомним, по ходу матча 1-го тура чемпионата мира с Сербией (2:0) Неймар получил болезненную травму лодыжки, из-за которой покинул поле на 79-й минуте встречи. Сообщалось, что форвард подвернул лодыжку во время фола соперника.



«Неймар хорошо восстанавливается. Очевидно, что он важный игрок для сборной Бразилии. Мы скучаем по нему, он делает всё возможное, чтобы вернуться на поле как можно скорее», — приводит слова Теллеса RMC Sport.



Сегодня, 28 ноября, сборная Бразилии с минимальным счётом обыграла команду Швейцарии и гарантировала себе место в плей-офф турнира.

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