Защитник «Зенита» Чистяков: мы настраивались крупно победить «Спартак» в Кубке

Защитник «Зенита» Дмитрий Чистяков высказался об игре 6-го тура группового этапа Фонбет Кубка России с московским «Спартаком» 0:0 (4:2 пен.).
«Мы настраивались крупно победить «Спартак», чтобы выйти из группы (улыбается). «Спартак» — хорошая команда. Встреча выдалась по-настоящему боевой. Главное, что выиграли. Дальше пойдём немного другим путём. Второй вариант есть, поэтому всё хорошо», — сказал Чистяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
Напомним, после завершения основного времени матча вспыхнула стычка игроков. По итогам массовой драки между командами шесть футболистов получили красные карточки. В составе «Зенита» поле покинули Малком, Вильмар Барриос и Родригао, а у красно-белых были удалены Шамар Николсон, Александр Селихов и Александр Соболев.
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