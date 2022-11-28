Червиченко: наказывать «Зенит» за драку в Кубке вряд ли входит в планы руководителей РФС

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко высказался о возможном наказании для футболистов «Зенита» и «Спартака», принявших участие в драке во время матча Кубка России. Встреча завершилась победой санкт-петербургского клуба (0:0, 4:2 — по пенальти).
«Что касается наказания для участников драки, то это большая проблема для административной составляющей нашего футбола, потому что надо наказывать питерскую команду, а этого бы совсем не хотелось. Если бы это было без участия «Зенита», то все бы получили по десять матчей — и не только кубковых.
А сейчас, наказывая «Спартак», придётся равнозначно наказывать «Зенит» — вряд ли это входит в планы руководителей РФС. Думаю, наказание всё равно будет большим. Я вижу в этом ещё один положительный момент: почти до конца розыгрыша обе команды лишаются своих лидеров. Из-за этого повышаются шансы у других команд, что делает Кубок России ещё интереснее. У команд будут более равные составы — это интересно», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
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