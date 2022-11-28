Португалия — Уругвай: фанат с радужным флагом выбежал на поле во время матча ЧМ-2022
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Во время матча 2-го тура группового этапа чемпионата мира — 2022 Португалия — Уругвай на поле стадиона «Лусаил Айконик» выбежал фанат.
Инцидент произошёл во втором тайме встречи. Фанат выбежал на поле с радужным флагом, а на футболке мужчины была надпись Save Ukraine и на спине: Respect For Iranian Woman. Нарушителя, прорвавшегося на поле, быстро увели, и команды продолжили игру.
Матч группового этапа ЧМ-2022 Португалия — Уругвай проходит в эти минуты в Катаре. К 53-й минуте счёт не открыт — 0:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи Португалия — Уругвай.
Соперниками Португалии и Уругвая по группе Н являются сборные Ганы и Южной Кореи. Действующим чемпионом мира является национальная команда Франции.
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