Португалия — Уругвай: фанат с радужным флагом выбежал на поле во время матча ЧМ-2022

Во время матча 2-го тура группового этапа чемпионата мира — 2022 Португалия — Уругвай на поле стадиона «Лусаил Айконик» выбежал фанат.

Инцидент произошёл во втором тайме встречи. Фанат выбежал на поле с радужным флагом, а на футболке мужчины была надпись Save Ukraine и на спине: Respect For Iranian Woman. Нарушителя, прорвавшегося на поле, быстро увели, и команды продолжили игру.

Матч группового этапа ЧМ-2022 Португалия — Уругвай проходит в эти минуты в Катаре. К 53-й минуте счёт не открыт — 0:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи Португалия — Уругвай.

Соперниками Португалии и Уругвая по группе Н являются сборные Ганы и Южной Кореи. Действующим чемпионом мира является национальная команда Франции.