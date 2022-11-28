Португалия — Уругвай: Фернандеш открыл счёт в матче
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В матче 2-го тура группового этапа чемпионата мира — 2022 сборная Португалии встречается с национальной командой Уругвая. Встреча в эти минуты проходит на стадионе «Лусаил Айконик» в Лусаиле. К 56-й минуте игры счёт 1:0 в пользу португальской сборной. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи Португалия — Уругвай.
На 54-й минуте встречи счёт открыл полузащитник сборной Португалии Бруну Фернандеш. Хавбек от угла штрафной исполнил мягкий заброс к вратарской, форвард Криштиану Роналду головой не дотянулся до мяча, но своим прыжком смутил вратаря, который не среагировал. Мяч, не коснувшись головы Роналду, по прямой залетел в дальний угол ворот.
Соперниками Португалии и Уругвая по группе Н являются сборные Ганы и Южной Кореи.
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