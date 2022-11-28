Семшов: РФС сделает так, что сборная России будет играть в официальных матчах

Бывший полузащитник «Динамо» и сборной России Игорь Семшов поделился мнением о возможном переходе РФС в Азиатскую конфедерацию футбола.



«Нашей сборной нужны официальные игры, потому что без них футболисты не развиваются. Поэтому я думаю, что руководители РФС примут взвешенное решение. Думаю, что наша федерация сделает так, что мы скоро будем играть в официальных матчах и участвовать в отборе на чемпионат мира, возможно, даже играть в Кубке Азии.



Нельзя столько времени оставаться без больших турниров, так футбол не будет развиваться. Да, если мы будем членом Азиатской конфедерации, то нас ждут долгие перелеты, но по стране мы тоже много летаем, так что нам не привыкать. Не думаю, что в данной ситуации финансовый вопрос стоит на первом месте», – приводит слова Семшова Metaratings.