Португалия — Уругвай: Фернандеш оформил дубль, реализовав пенальти

В матче 2-го тура группового этапа чемпионата мира — 2022 сборная Португалии встречается с национальной командой Уругвая. Встреча в эти минуты проходит на стадионе «Лусаил Айконик» в Лусаиле. К 90+2-й минуте игры счёт 2:0 в пользу португальской сборной. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи Португалия — Уругвай.

На 90+1-й минуте встречи полузащитник сборной Португалии Бруну Фернандеш оформил дубль, успешно реализовав пенальти.

Напомним, соперниками Португалии и Уругвая по группе Н чемпионата мира — 2022 в Катаре являются сборные Ганы и Южной Кореи. В случае победы в этой встрече сборная Португалии досрочно оформит выход в плей-офф турнира. Действующим чемпионом мира является национальная команда Франции.