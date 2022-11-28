Португалия — Уругвай: Фернандеш оформил дубль, реализовав пенальти
Поделиться
В матче 2-го тура группового этапа чемпионата мира — 2022 сборная Португалии встречается с национальной командой Уругвая. Встреча в эти минуты проходит на стадионе «Лусаил Айконик» в Лусаиле. К 90+2-й минуте игры счёт 2:0 в пользу португальской сборной. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи Португалия — Уругвай.
На 90+1-й минуте встречи полузащитник сборной Португалии Бруну Фернандеш оформил дубль, успешно реализовав пенальти.
Напомним, соперниками Португалии и Уругвая по группе Н чемпионата мира — 2022 в Катаре являются сборные Ганы и Южной Кореи. В случае победы в этой встрече сборная Португалии досрочно оформит выход в плей-офф турнира. Действующим чемпионом мира является национальная команда Франции.
Комментарии
- 29 ноября 2022
-
00:25
-
00:25
-
00:04
-
00:04
- 28 ноября 2022
-
23:59
-
23:59
-
23:52
-
23:51
-
23:46
-
23:38
-
23:35
-
23:20
-
23:17
-
23:17
-
23:13
-
23:12
-
23:03
-
23:00
-
22:58
-
22:57
-
22:45
-
22:45
-
22:43
-
22:33
-
22:32
-
22:30
-
22:16
-
22:16
-
22:05
-
22:02
-
21:51
-
21:45
-
21:38
-
21:35
-
21:33
Партнерский контент