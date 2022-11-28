Португалия досрочно вышла в 1/8 финала чемпионата мира в Катаре

Сегодня, 28 ноября, состоялся матч 2-го тура группового этапа чемпионата мира, в котором сборная Португалии обыграла Уругвай со счётом 2:0. Дублем во встрече отличился полузащитник Бруну Фернандеш. Благодаря этой победе Португалия обеспечила себе досрочный выход в плей-офф чемпионата мира в Катаре.

По итогам встречи португальцы набрали шесть очков и смогли стать единоличными лидерами группы Н. Ближайшим преследователем является Гана, которая набрала три очка. Южная Корея и Уругвай, у которых по одну очку, располагаются на третьей и четвёртой позициях соответственно.

Сборной Португалии осталось сыграть с национальной командой Южной Кореи в заключительном туре группового этапа. Матч состоится 2 декабря, начало — в 18:00 мск.