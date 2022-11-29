Определились три участника плей-офф чемпионата мира – 2022

Вчера, 28 ноября, состоялись заключительные матчи 2-го тура группового этапа чемпионата мира в Катаре. По итогам этого раунда соревнования определились три команды, которые досрочно обеспечили себе участие в 1/8 финала турнира.
В группе D сборная Франции сумела добиться раннего выхода в плей-офф, обыграв во 2-м туре Данию со счётом 2:1. Подопечные Дидье Дешама набрали 6 очков и стали лидерами таблицы. Бразилия (6), которая выступает в группе G, победой на Швейцарией со счётом 1:0 также смогла успешно преодолеть групповой этап. Португалия (6), представляющая квартет H, обеспечила себе выход из группы после победы над Уругваем – 2:0.
Следующий тур чемпионата мира стартует уже сегодня, 29 ноября. Матчи одной группы будут проходить параллельно. В 18:00 сыграют пары Нидерланды – Катар и Эквадор – Сенегал, а в 22:00 будут встречи Иран – США и Уэльс – Англия.
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