Совет директоров «Ювентуса» во главе с Андреа Аньелли и Павлом Недведом подал в отставку

В руководстве «Ювентуса» происходят серьёзные перемены, которые могут повлиять на будущее итальянского клуба. Как сообщает итальянский журналист Фабрицио Романо на своей странице в социальных сетях, весь совет директоров «старой синьоры» во главе с президентом Андреа Аньелли и его заместителем Павлом Недведом подал в отставку.

Всё руководство «Ювентуса» будет полностью реорганизовано. Генеральный директор Маурицио Арривабене будет занимать свою должность до тех пор, пока не будет объявлен новый состав совета директоров клуба.

В данный момент «старая синьора» фиксирует рекордный убыток в размере € 254,3 млн по итогам прошлого сезона, в связи с чем было назначено собрание акционеров. Оно должно было состояться 23 ноября, но на прошлой неделе было перенесено на более поздний срок — 27 декабря.

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