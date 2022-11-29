Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Сантуш прокомментировал победу Португалии в матче ЧМ-2022 с Уругваем

Сантуш прокомментировал победу Португалии в матче ЧМ-2022 с Уругваем
Комментарии

Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш высказался о результате матча 2-го тура группового этапа чемпионата мира — 2022 с национальной командой Уругвая (2:0).

«Это была заслуженная победа. Игроки выполнили то, что было запланировано. Первая часть турнира позади, мы её завершили. Теперь пришло время продолжить работу на улучшением некоторых аспектов нашей игры.

Команда была сплочённой. Сила прослеживалась не только в качестве игры, но и во взаимодействии футболистов. Так добиваются положительных результатов. Мы хотим приносить радость португальцам и самим себе», — приводит слова Сантуша O Jogo.

Напомним, сборная Португалии досрочно обеспечила себе выход в плей-офф чемпионата мира — 2022 в Катаре.

«Для них уже второй «левый» пенальти на ЧМ». Зачем такой крутой Португалии помощь судей? «Для них уже второй «левый» пенальти на ЧМ». Зачем такой крутой Португалии помощь судей?
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022