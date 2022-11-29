Сантуш прокомментировал победу Португалии в матче ЧМ-2022 с Уругваем

Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш высказался о результате матча 2-го тура группового этапа чемпионата мира — 2022 с национальной командой Уругвая (2:0).



«Это была заслуженная победа. Игроки выполнили то, что было запланировано. Первая часть турнира позади, мы её завершили. Теперь пришло время продолжить работу на улучшением некоторых аспектов нашей игры.



Команда была сплочённой. Сила прослеживалась не только в качестве игры, но и во взаимодействии футболистов. Так добиваются положительных результатов. Мы хотим приносить радость португальцам и самим себе», — приводит слова Сантуша O Jogo.

Напомним, сборная Португалии досрочно обеспечила себе выход в плей-офф чемпионата мира — 2022 в Катаре.