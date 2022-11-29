Полузащитник «Венеции» Денис Черышев из-за травмы пропустит минимум две недели

Полузащитник итальянской «Венеции» и сборной России Денис Черышев получил травму подколенного сухожилия и пропустит минимум две недели. Об этом сообщается на официальном сайте команды.



Через две недели Черышев пройдёт дополнительное обследование.



Российский полузащитник получил повреждение в матче Серии В с «Палермо», который состоялся 27 ноября, и завершился победой «Венеции» со счётом 1:0. Черышев вышел на замену на 61-й минуте встречи и провёл на поле лишь 12 минут, после чего был заменён из-за повреждения.



Прошлым клубом Дениса Черышева была испанская «Валенсия». Состав «Венеции» полузащитник пополнил минувшим летом.



Игрок сборной России провёл за итальянский коллектив 10 матчей в этом сезоне, забил один гол и стал автором одной результативной передачи.

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