Игроки сборной Бразилии недовольны полем, на котором играли со Швейцарией

Игроки сборной Бразилии выразили недовольство состоянием поля на стадионе «974», сообщает Globo. Именно на этом стадионе сборная Бразилии оказалась сильнее команды Швейцарии (1:0) и обеспечила себе выход в плей-офф чемпионата мира.



«Это было странно, мы заметили это на разминке. Мяч двигался слишком резко, мы не чувствовали себя уверенно при смене направления движения. Но условия одинаковы для всех. При игре на стадионе каждый день поле неизбежно будет страдать, и мы должны быть к этому готовы», — подчеркнул защитник сборной Бразилии Алекс Теллес.



«Я не знаю, может быть мы привыкли к первому стадиону, поэтому увидели здесь столько недостатков. Но это не оправдание, получить такое поле было неприятно. Им нужно добиться улучшений покрытия, потому что, если я не ошибаюсь, здесь будут проходить матчи 1/8 финала. Они неожиданно предлагают поменять стадион, но я не знаю, лучший ли это вариант. Я слышал об этом, но за неделю не так просто добиться улучшений. Однако у нас не так и много вариантов», — добавил Тьяго Силва.

На этом стадионе сборная Бразилии может провести матч 1/8 финала.