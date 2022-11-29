Вильям Карвалью: Португалия хочет закончить групповой этап на первом месте

Полузащитник сборной Португалии Вильям Карвалью поделился впечталениями от победы в матче группового этапа чемпионата мира с командой Уругвая (2:0).
«Мы провели прекрасную игру. Я выложился по максимуму. Нам остался послдений матч, и мы хотим одержать победу, чтобы закончить групповой этап на первом месте. Мы верим, что можем пройти на турнире далеко, но будем действовать от игры к игре», — приводит слова Вильяма Карвалью A Bola.
По итогам встречи португальцы набрали шесть очков и смогли стать единоличными лидерами группы Н. Ближайшим преследователем является Гана, которая набрала три очка. Южная Корея и Уругвай, у которых по одну очку, располагаются на третьей и четвёртой позициях соответственно.
Сборной Португалии осталось сыграть с национальной командой Южной Кореи в заключительном туре группового этапа. Матч состоится 2 декабря, начало — в 18:00 мск.
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